IMSS Guanajuato alerta sobre riesgos que dañan la salud de los riñones

Los riñones son órganos vitales en el cuerpo humano, ya que su principal función es filtrar la sangre, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato llama a evitar factores de riesgo ayuda a mantenerlos saludables.

El nefrólogo y coordinador del Programa de Trasplante Renal de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 1, doctor Severo Manuel Abraham Mancilla, explicó que estos órganos pueden afectarse de forma colateral debido a enfermedades crónico-degenerativas, de ahí la importancia de llevar un control adecuado.

“Los riñones pueden afectarse por padecer enfermedades crónicas degenerativas, hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus; también por exposición a factores ambientales como intoxicación del agua, exposición y sobredosificación de medicamentos”, comentó.

De igual forma, personas con obesidad y quienes presentan enfermedades autoinmunes aumentan los factores de riesgo para daño renal, razón por la que se debe procurar una vida saludable a través de la alimentación balanceada, correcta ingesta de agua natural, evitar bebidas endulzadas y procesadas, además de evitar el tabaco y consumo de otras sustancias potencialmente tóxicas para los riñones.

El especialista del IMSS señaló que hace algunas décadas la enfermedad renal era considerada una enfermedad de adultos mayores; los casos se presentaban después de los 50 o 60 años, en etapas avanzadas. Sin embargo, actualmente ha aumentado la prevalencia en adultos jóvenes y menores de edad.

Otro riesgo para los riñones es la automedicación, ya que los órganos son vulnerables a la exposición de determinados fármacos cuando no existe una supervisión médica profesional; sobre todo, se debe evitar uso indiscriminado de analgésicos, antibióticos, herbolaria y otras sustancias que son utilizadas para bajar de peso y contienen ciertos compuestos que llegan a ser tóxicos.

La población más vulnerable a desarrollar enfermedad renal por medicamento es la de personas mayores de 60 años, con diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares, así como quienes se exponen a sobredosis de medicamento.

El doctor Abraham Mancilla advirtió que lamentablemente la enfermedad renal cónica es silente, por lo que el paciente se da cuenta de una afección hasta que presenta fatiga, pérdida del apetito, calambres, dificultad para respirar, entre otros síntomas.

Para cuidar el riñón recomendó a la población evitar la automedicación y la ingesta de bebidas con alto contenido de azúcar; alimentarse sanamente, realizar ejercicio y beber agua natural.