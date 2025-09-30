Primer Taller Multitemático para construir el futuro de Irapuato con participación ciudadana

Irapuato, Guanajuato.- Para que todas las voces sean escuchadas y formen parte de una planeación sólida y con rumbo claro para la ciudad, se llevó a cabo el Primer Taller Multitemático, organizado por el Instituto Municipal de Planeación (Implan), un espacio abierto al análisis y al diálogo que busca construir, junto con la ciudadanía, el futuro de Irapuato.

Lorena Alfaro García, presidenta municipal, recordó que desde el inicio de la actual Administración se ha mantenido una premisa firme: poner a las personas en el centro de las decisiones e invitarlas a ser parte activa en la definición del rumbo de la ciudad. Por ello, este taller representa un paso más hacia ese objetivo.

“La transformación de una ciudad no ocurre por casualidad. Una ciudad se transforma con visión, con herramientas de planeación, con la participación ciudadana y el compromiso de todas y todos”, apuntó.

Luis Gerardo Hernández Hernández, presidente del Consejo Ciudadano del Implan, señaló que en este primer taller los participantes identificarán fortalezas y debilidades de los polígonos estratégicos del municipio, para a partir de ello elaborar propuestas que los fortalezcan.

“Tuvimos este primer taller multitemático en donde estamos tratando los grandes proyectos que estamos realizando para la ciudad de Irapuato. La idea es que podamos tener participación ciudadana y del Gobierno del Estado, para que este plan sea de beneficio para todas y todos”, destacó.

Durante el encuentro se presentaron cuatro proyectos estratégicos que marcarán el presente y futuro de Irapuato, con el fin de que los participantes los conocieran y pudieran aportar sus propuestas:

* Programa de Acción Climática, diseñado para enfrentar los retos ambientales actuales.

* Plan Integral de Desarrollo del Centro Histórico, cuyo propósito es preservar, revitalizar e impulsar el corazón histórico y cultural de la ciudad.

* Plan Maestro de la Gran Manzana, que integrará espacios de cultura y entretenimiento en torno al Parque Irekua, convirtiéndose en un punto de encuentro.

* Plan Maestro del Polígono del Conocimiento, Investigación y Emprendimiento, que busca transformar la zona norte en un clúster de innovación y desarrollo.

Durante el taller, se reconoció y agradeció la participación de las y los asistentes, convocados por su trayectoria, experiencia y visión crítica, elementos fundamentales para enriquecer este proceso colectivo.

El taller forma parte de la ruta marcada por la estrategia Irapuato 27, que plantea una ciudad más consciente, desarrollada, sostenible y con sentido social, donde los grandes proyectos se construyen de la mano de la ciudadanía, así como del Programa de Gobierno Municipal, a través de su eje de atención: Tu Voz Decide.