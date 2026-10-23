Reconocen a médicos de Guanajuato por su labor en la atención de pacientes

León, Guanajuato.- Durante la conmemoración del Día del Médico en Guanajuato, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo reconoció la labor de las y los profesionales de la medicina por su dedicación y compromiso con la atención de pacientes en hospitales, clínicas y centros de salud del estado.

En la ceremonia, la mandataria estatal destacó que el trabajo del personal médico va más allá de los diagnósticos y tratamientos, pues también implica brindar acompañamiento a los pacientes y sus familias, especialmente en situaciones difíciles.

“Lo que hace verdaderamente grande al sistema de salud de Guanajuato es que no solamente debe haber en nuestros hospitales atenciones, diagnósticos médicos, sino también empatía, amor, acompañamiento, ética profesional”, expresó.

García Muñoz Ledo señaló que Guanajuato obtuvo el primer lugar nacional en satisfacción de los Servicios Estatales de Salud, de acuerdo con una evaluación realizada por RUBRUM en enero de 2026. Atribuyó este resultado al trabajo diario de quienes integran el sector y reconoció que mantener la calidad de los servicios también implica atender las necesidades pendientes.

Guanajuato cuenta con más de 4 mil médicos y 630 unidades de salud

Actualmente, el Sistema de Salud de Guanajuato cuenta con 4 mil 366 médicas y médicos, además de más de 630 unidades médicas distribuidas en los 46 municipios.

Durante 2025, el sistema estatal brindó 3.7 millones de atenciones médicas, atendió más de 714 mil urgencias y realizó 96 mil cirugías, cifras que reflejan la actividad del personal de salud en la entidad.

La gobernadora también reconoció el esfuerzo adicional que representa mantener la política de cero rechazo en urgencias, mediante la cual se brinda atención a personas que requieren servicios médicos de emergencia, incluso cuando cuentan con derechohabiencia en otras instituciones de salud.

Salud será una prioridad presupuestal para 2027

Durante su intervención, Libia Dennise García reiteró que fortalecer el presupuesto destinado a salud será una de las prioridades de su administración para 2027, con el propósito de contar con mayores recursos para la atención médica, medicamentos, equipamiento y mejores condiciones laborales.

Como parte de las acciones dirigidas al personal del sector, recordó que recientemente anunció un día extraordinario de descanso para más de 22 mil trabajadoras y trabajadores del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG).

Asimismo, mencionó el estímulo económico de mil 300 pesos previsto para el personal de base, como parte de las medidas de reconocimiento a quienes desempeñan sus funciones en las unidades médicas estatales.

Reconocen trayectoria y compromiso del personal médico

Por su parte, el secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Alfredo Cortés Alcalá, agradeció a sus compañeras y compañeros de profesión por su capacidad de escuchar, orientar y acompañar a los pacientes.

Destacó particularmente el trabajo de quienes prestan sus servicios en las comunidades más alejadas del estado, donde la atención médica representa un apoyo fundamental para las familias.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a profesionales de la medicina por su trayectoria y aportaciones a la salud de la población guanajuatense.

Finalmente, la gobernadora reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo el sistema estatal de salud y mejorar las condiciones laborales de quienes diariamente trabajan para brindar atención a los pacientes.

“Si ustedes hacen bien su trabajo, yo también debo hacer bien el mío”, expresó Libia Dennise García Muñoz Ledo.