Grupo armado ‘levanta’ a dos empleados autolavado de Silao

Silao, Guanajuato.- Dos jóvenes fueron presuntamente sustraídos a la fuerza de un autolavado en la comunidad de La Aldea, en Silao. Según la información preliminar, un comando armado irrumpió en el establecimiento de la calle Álvaro Obregón y aparentemente privó de la libertad a dos empleados.

Cerca de las 7 de la tarde, personas reportaron al sistema de emergencias la presencia de hombres armados, así como algunos disparos. Miembros de la corporación de seguridad llegaron y fueron notificados de que los supuestos agresores arribaron en un vehículo y se llevaron a las víctimas con rumbo desconocido.

El hecho fue cubierto por Policía Municipal, FSPE y Ejército Mexicano; el área quedó acordonada para la recopilación de evidencias. La Fiscalía fue informada y comenzó con las investigaciones pertinentes. Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas desaparecidas y el móvil del suceso.