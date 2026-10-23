Más de 3 mil estudiantes participan en Feria Profesiográfica de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Más de 3 mil estudiantes de secundaria y educación media superior participaron en la Feria Profesiográfica “Irapuato T-Impulsa: Descubre quién eres y hacia dónde vas”, realizada en el Inforum Irapuato, donde conocieron distintas opciones académicas y profesionales para continuar su preparación.

El encuentro reunió a jóvenes de tercer grado de secundaria y del último año de educación media superior, provenientes de 48 instituciones educativas del municipio, quienes tuvieron acceso a actividades de orientación vocacional, conferencias y mentorías con especialistas de diferentes áreas.

La feria fue organizada por el Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Educación y de las Juventudes, con el propósito de brindar herramientas que permitan a los estudiantes identificar sus intereses, conocer alternativas educativas y tomar decisiones sobre su futuro académico y laboral.

En representación de la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, la presidenta del Sistema DIF Municipal, Valeria Alfaro, destacó la importancia de generar espacios que acerquen a las juventudes a nuevas oportunidades de aprendizaje y preparación.

“Reconocemos la visión de nuestra presidenta municipal, Lorena Alfaro, al generar este encuentro y crear estos espacios para nuestras juventudes, para que tengan más oportunidades de aprender y prepararse. Quiero reconocer también a la Dirección General de Educación y de las Juventudes por hacer realidad esta iniciativa”, expresó.

Asimismo, reconoció la colaboración de las instituciones educativas y de los profesionistas que participaron en las actividades de orientación.

Ofrecen 24 mentorías y 16 conferencias a estudiantes

Durante la jornada se realizaron 24 mentorías impartidas por especialistas, así como 16 conferencias distribuidas en cuatro salas temáticas, en las que los asistentes pudieron conocer distintas áreas de desarrollo académico y profesional.

También se llevaron a cabo tres ponencias magistrales a cargo de Roberto Ruz, Misraim Macías y Diego Huerta.

El programa incluyó la participación de artistas y emprendedores del sector gastronómico, quienes compartieron sus experiencias con las y los estudiantes.

Por su parte, Joyce Rebeca Guerrero Barajas, directora general de Educación y de las Juventudes, señaló que este tipo de encuentros busca ampliar las oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones.

“Quien encuentra un propósito y se atreve a construir su futuro representa una nueva posibilidad para Irapuato. Sigamos trabajando en equipo para que nuestras juventudes no tengan que limitar sus sueños por falta de oportunidades, sino que encuentren aquí las herramientas para hacerlos realidad”, afirmó.

Reconocen a participantes del Modelo de Naciones Unidas

Durante el acto protocolario también se entregaron reconocimientos a Matías Granados Aldaco y Fabiola Ramírez Ríos, jóvenes que destacaron en la primera edición del Modelo de Naciones Unidas, conocido como Irapuato MUN.

Ambos participantes entregaron una carpeta resolutiva que reúne propuestas elaboradas por jóvenes sobre los retos de la empleabilidad en un entorno laboral transformado por la tecnología y la inteligencia artificial.

Fabiola Ramírez Ríos destacó la importancia de que las nuevas generaciones cuenten con espacios donde puedan expresar sus ideas y participar en las decisiones relacionadas con el desarrollo del municipio.

“Las juventudes no solo somos el futuro de Irapuato; somos un presente activo, informado y listo para colaborar. Irapuato está cambiando y los jóvenes reafirmamos el compromiso de ser parte de ello. Seguiremos ocupando espacios, proponiendo y demostrando de lo que somos capaces”, expresó.

La Feria Profesiográfica “Irapuato T-Impulsa” forma parte de las actividades municipales dirigidas a fortalecer la orientación vocacional y ampliar las oportunidades educativas de las juventudes, en el marco del Programa de Gobierno Municipal y la Estrategia Irapuato 27.