Reconocen a maestra de Cuerámaro a nivel nacional

La abogada y profesora originaria de Cuerámaro, María Inés Rosas Bravo fue reconocida en el Primer Encuentro Nacional de Reconocimiento a la Práctica Educativa

Cuerámaro, Guanajuato.- La abogada y profesora originaria de Cuerámaro, María Inés Rosas Bravo fue reconocida en el Primer Encuentro Nacional de Reconocimiento a la Práctica Educativa. El reconocimiento fue entregado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien encabezó la ceremonia de entrega de reconocimientos a 3 mil 843 maestras y maestros de Educación Básica y Media Superior de las 32 entidades del país.

El secretario de Educación Pública (SEP) reconoció a las y los maestros que, gracias a sus prácticas educativas innovadoras y estrategias pedagógicas originales, han fortalecido los aprendizajes, el trabajo colaborativo y los vínculos con la comunidad, en congruencia con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

La profesora tiene licenciatura en Derecho y actualmente es profesora del Cecyteg plantel Cuerámaro, donde también ha sido ampliamente reconocida por el apoyo a sus estudiantes, buscando que cada día sean mejores estudiantes y personas.

