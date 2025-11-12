Choque por alcance entre tráiler y camión tabiquero en carretera Abasolo-Pénjamo

Cerca del entronque a Corralejo, los vehículos se impactaron, hasta el momento se desconoce el estado de salud de los choferes

Redacción Notus12 noviembre, 2025

Pénjamo, Guanajuato.- Dos vehículos de carga se impactaron en la carretera Abasolo-Pénjamo, antes de llegar al entronque a Corralejo. De acuerdo con los primeros reportes, el choque por alcance ocasionó que se registran daños materiales en la cabeza tractora de un tráiler y la volcadura de un camión tabiquero. Hasta el momento, la situación de salud de los choferes es desconocida.

La colisión fue de tal magnitud que el camión tabiquero terminó saliéndose de la cinta asfáltica y los tabiques quedaron esparcidos en la carretera. Por su parte, el tráiler recibió mayor perjuicio en la parte delantera, quedando la cabeza tractora aplastada. Las autoridades fueron alertadas del percance y acudieron junto con los paramédicos para atender a los conductores.

Los peritos ya se encuentran realizando investigaciones para determinar la mecánica de los hechos. Ante la inhabilitación del carril de baja velocidad, el tráfico se acumuló.

