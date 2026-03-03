Escuela de Romita eleva nivel académico con impulso a la lectura

Romita, Guanajuato.- Gracias a un trabajo planificado y enfocado en el fortalecimiento de las competencias lectoras y comunicativas, la comunidad educativa de la Escuela Primaria Benito Juárez, ubicada en la comunidad de Santa Rosalía de Gavia, logró elevar de manera significativa el aprovechamiento escolar de sus estudiantes.

Este avance académico se refleja de forma clara en los resultados de la Prueba RIMA. En Español, la institución pasó de una media de 31.75% en 2024 a 80.9% en 2025 en primero, segundo, tercero y cuarto grado. En Matemáticas, el crecimiento fue igualmente relevante, al incrementarse de 29.0% a 75.9%, consolidando así un progreso sostenido en el dominio de los aprendizajes fundamentales.

Estos resultados derivan de acciones concretas implementadas desde el aula y acompañadas desde el hogar. Entre ellas destacan los círculos de lectura permanentes para fomentar el gusto por leer, mejorar la fluidez y promover el análisis y reflexión de textos acordes al nivel educativo. Además, se impulsó la producción escrita mediante la redacción y envío de cartas, la creación de cuentos originales y el uso de audiocuentos, fortaleciendo la creatividad y la expresión oral y escrita.

También se aplicó la estrategia de lectura anticipada para activar conocimientos previos y formular hipótesis sobre los textos, fortaleciendo la comprensión lectora. Para familiarizar al alumnado con el formato de evaluación, el colectivo docente elaboró y aplicó exámenes complementarios con características similares a la Prueba RIMA, desarrollando habilidades para interpretar consignas, identificar información relevante y seleccionar respuestas adecuadas.

Estas acciones fueron resultado de un trabajo colegiado organizado, bajo el análisis y acompañamiento de la supervisión escolar en coordinación con el colectivo docente, previo a la aplicación de la evaluación.

Un elemento determinante en los logros fue la participación activa de madres y padres de familia, quienes reforzaron en casa actividades de lectura en voz alta y ejercicios de comprensión, ampliando el círculo de aprendizaje más allá del aula. Esta corresponsabilidad fortaleció el vínculo escuela–familia y permitió un acompañamiento académico permanente.

La directora del plantel, Karla Corina Ángel Gutiérrez, destacó que extender la educación hasta los hogares ha sido fundamental para que las y los estudiantes avancen con mayor solidez en sus proyectos formativos.

Durante su intervención, el delegado de la Región IV, Juan Luis Saldaña López, expresó —a nombre de la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y del secretario de Educación Luis Ignacio Sánchez Gómez— el reconocimiento al compromiso del colectivo docente y al acompañamiento decidido de madres y padres de familia. Subrayó que el centro de la educación son las y los alumnos, y que cuando escuela y familia trabajan de manera coordinada, los resultados se traducen en avances significativos en el aprendizaje y la formación integral.

Al evento también acudieron el jefe de Sector No. 4, J. Baltazar Gutiérrez Nájera, y el supervisor de la Zona 162 de Primarias, Gerardo Agustín Vargas Solís, quienes coincidieron en que estos resultados reflejan un esfuerzo colectivo sostenido que fortalece la calidad educativa.