Reconocen a 22 policías por su labor en la protección del patrimonio comercial y ciudadano

Irapuato, Guanajuato.- Por su destacada actuación en la detención de individuos que afectaban el patrimonio de tiendas OXXO y de la ciudadanía en general, 22 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal (SSCM) fueron reconocidos por representantes de la cadena comercial.

La entrega de reconocimientos fue encabezada por Gerardo Barroso Rangel, regidor del Ayuntamiento y presidente de la Comisión de Seguridad, Gobierno y Movilidad, en representación de la presidenta municipal Lorena Alfaro García. También participó la secretaria de Seguridad Ciudadana, Consuelo Cruz Galindo, junto con directivos y personal de la empresa OXXO.

Durante su mensaje, Cruz Galindo llamó a las y los elementos de la corporación, así como al sector privado, a seguir trabajando y sumando esfuerzos en favor de la seguridad de los irapuatenses.

“Estas acciones son ejemplo de cómo las empresas socialmente responsables pueden contribuir directamente a la seguridad y bienestar de la población. Cuando las instituciones públicas y el sector privado unen esfuerzos, los resultados son tangibles y se genera confianza ciudadana”, destacó.

Asimismo, exhortó a los elementos a mantener su compromiso y ofrecer su máximo desempeño para proteger los intereses de la ciudadanía, reforzando las acciones de prevención y respuesta que han permitido estas detenciones.

Por su parte, Gerardo Barroso Rangel pidió a los policías no bajar la guardia y continuar con su labor para garantizar la seguridad y el patrimonio de las familias irapuatenses.