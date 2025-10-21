“Distribuidora de huachicol” de Silao, operaba como gasolinera formal

Silao, Guanajuato.- El terreno en el que se decomisó más de 1.6 millones de litros de combustible ilegal, valuados en más de 30 millones de pesos solamente del “huachicol”, estaría operando desde hace tres años al parecer de manera formal.

Entre las investigaciones el lugar presuntamente pertenece a la familia de una regidora del Ayuntamiento de Silao por Morena, aunado que al parecer tendría permisos de operación desde el año 2022 cuando se ofrecían “puestos de trabajo” de manera “legal”.

En el decomiso de “huachicol” considerado el más grande realizado en Guanajuato ocurrido el fin de semana, fue asegurado un millón 675 mil litros de gasolina, valuados en más de 30 millones de pesos, distribuidos en nueve tanques industriales llenos de gasolina.

Aquí también fueron decomisados 3 tractocamiones, 5 pipas de gran capacidad, 3 tanques de transporte, 4 vehículos tipo full, 10 despachadores con contador y diversas mangueras industriales de alta presión. Cada tanque industrial, tipo cisterna, tiene una capacidad de entre 10 mil y 1 millón de litros de huachicol.

De acuerdo a la información que existe del sitio, el lugar era propiedad de la empresa de transportes Caballero Trucking, familiares de una regidora del Ayuntamiento de Silao por Morena que al parecer quedó como la representante.

El sitio denominado Petronil ubicada en el kilómetro 6.8 de la carretera Silao-San Felipe, en el año 2022 al parecer comenzó operaciones “legales”, incluso ofreciendo puestos de trabajo como operadores en este espacio del que desconoce si hay funcionarios o ex funcionarios de MORENA que podrían estar involucrados en las investigaciones.