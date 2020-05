Reconoce Gobernador Diego Sinhue a las y los maestros de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- El Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, en el marco del Día del Maestro, felicitó y reconoció al magisterio de Guanajuato.

“En Guanajuato tenemos a las mejores maestras y maestros de México, la prueba está en que tenemos a las y a los mejores estudiantes del país que ganan concursos internacionales de matemáticas y robótica”.

“En esta celebración de Día del Maestro, quiero enviar un merecido reconocimiento a las mujeres y a los hombres que han consagrado su vida a la enseñanza de nuestras niñas, niños y jóvenes, dijo.

Al presidir una video conferencia en donde participaron los representantes del SNTE, Adriana Sánchez Lira Flores, Secretaria General de la Sección 13 y María Bertha Solórzano Lujano, Secretaria General de la Sección 45; el Mandatario destacó el compromiso del magisterio para continuar con el desarrollo educativo en esta contigencia por el COVID-19.

“Sé que esta contigencia sanitaria no ha sido fácil, tenemos que continuar con las clases a distancia, no estar al frente de un salón de clases no es fácil, pero sé que están cerca de sus alumnas y alumnos”.

El Ejecutivo, indicó que en Guanajuato la educación es una prioridad, ejemplo de ello es la cobertura a 100 por ciento en educación básica y ser el Segundo Estado en México con mayor crecimiento de cobertura en educación media superior.

“Todo esto ha sido posible gracias a ustedes maestras y maestros, son ustedes los que transmiten el conocimiento, despiertan la sed de aprender de los estudiantes”, resaltó.

Con los docentes se ha creado en Guanajuato un ecosistema ideal para la educación, innovación, ciencia y tecnología, con una apuesta integral a la vinculación entre la academia y la empresa.

En materia de becas se ha logrado con los trabajadores de la educación entregar en el 2019 más de 4 mil a estudiantes para estudios en el extranjero y más de 90 mil becas a estudiantes de todos los niveles.

“A todas y todos ustedes nuestros agradecimiento, los invito a seguir impulsando el conocimiento, talento y creatividad de nuestros estudiantes, a seguir sembrando en ellas y ellos, el deseo de ser mejores”, concluyó.

En la video conferencia también participaron la Secretaria de Educación, Yoloxóchitl Bustamante Diez; el Secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior, Eusebio Vega Pérez; el Secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez y el Coordinador General de Comunicación Social, Alan Sahir Márquez Becerra.