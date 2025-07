Rechazan motociclistas poner número de placas en sus cascos

Guanajuato, Guanajuato.- Un grupo de motociclistas, integrados en su mayoría en “clubes de bikers”, se manifestó en contra de la ley aprobada en el Congreso del Estado que exige lleven en la parte posterior de sus cascos un pegote con el número de placas de la motocicleta.

Lanzaron una convocatoria en redes digitales para manifestarse en la glorieta del monumento a Cervantes, pero otro grupo, que sostiene pláticas con el gobierno del estado, pidió no asistir. Sólo acudió una docena, integrada por motociclistas procedentes de Guanajuato, León, Dolores Hidalgo, Salamanca y otros municipios.

Bajo la consigna de “¡Somos motociclistas, no delincuentes!”. los inconformes convocaron a una manifestación pacífica contra la nueva Ley de Movilidad.

Sin embargo, otro grupo, denominado “Bikers Unidos de León” (BUL), se reunió previamente con representantes del gobierno del estado y pidió que no asistieran a la manifestación. Enviaron vía WhatsApp el siguiente mensaje:

“Ya hubo una revisión hubo cuatro abogados presentes la ley del engomado en el casco está aprobada para el diputado del pri (SIC) que la inició más no está aprobada por el pleno”. Aunque en realidad ya la aprobó el pleno del Congreso. El mensaje añade:

“Por eso es muy importante que el día sábado no se presenten a manifestar, los abogados van a trabajar esta noche y el día de mañana para mandar un comunicado con los logotipos de las asociaciones de León y varias asociaciones de Guanajuato”.

Al parecer, el llamado a no acudir a la manifestación cumplió su objetivo:

Comenzaron a llegar a cuentagotas a la zona después de las 10:00 horas y para las 10:30 se había reunido una docena de “bikers” de varios municipios, la mayor parte integrados a clubes de aficionados a pasear en motocicleta por las carreteras de la entidad. Se quejaron de no haber sido consultados y su postura principal fue la de rechazar la colocación de un engomado con los números de las placas de sus motos en los cascos.

Heladio Menchaca, de León, quien también es empresario, explicó que, de aplicarse la ley, sería un problema para personas como él, que tiene un negocio que ofrece servicios de entrega en motocicleta. Muchas veces un motociclista debe usar otra moto y no se pueden utilizar cascos de otros usuarios.

También expuso que los cascos pueden ser robados para inculpar a gente inocente: “mientras se presenta la denuncia en el ministerio público y luego se actualiza la placa en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) los señalamientos se harían al dueño del casco”. Destacó.

Francisco Sánchez, de León, señaló que nunca se convocó a los “bikers” para la elaboración de la ley, por lo que demandó hacer mesas de trabajo para hacerle observaciones y correcciones.

David Javier Hernández, de Bikers Dolores Hidalgo, dijo que no es con este tipo de medidas con lo que se corrigen problemas viales: se debe hacer con campañas de concientización, aseveró, con educación vial dirigida tanto a motociclistas como a automovilistas.

Jorge Acevedo, de la Barra Bikers de salamanca, afirmó que es falso que en países como Colombia y Perú medidas como el engomado en los cascos haya contribuido a la reducción de la delincuencia. Señaló que la ley “agarró parejo” y quieren poner a los “bikers” en el mismo costal de los que hacen mal uso de la motocicleta. Para cometer delitos y no respetar las reglas de tránsito utilizan motos de bajo cilindraje, afirmó. Los bikers, prosiguió, estamos registrados y asegurados y hay cascos que no deben alterarse o pierden su valor. En caso de un accidente, un casco costoso no sería retribuido por la aseguradora con base en un costo más real, aseveró.

Se mostraron partidarios del padrón de registro de motocicletas, pues eso permitiría saber cuántas asociaciones, motoclubes y motogrupos, así como grupos independientes, existen en el estado.

Se retiraron una hora después en espera de que puedan dialogar con Secretaría de Gobierno.

La aprobación

El 26 de junio, el Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios para establecer la obligación de los conductores y tripulantes de motocicletas de llevar en la parte posterior del casco protector, inscrito, con material reflejante, el número de placa.

El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato le proporcionará a los propietarios o legítimos poseedores de motocicletas la calcomanía al momento del registro de la motocicleta.

La propuesta fue promovida por el diputado priista Alejandro Arias Ávila y destacó que la medida es evitar que utilicen las motos para delinquir. Resaltó que el colocar un engomado de identificación reflejante en los cascos de los usuarios y propietarios de motocicletas, permitirá: facilitar la persecución virtual, es decir por medios tecnológicos, de los criminales que huyan de la autoridad tras cometer un delito; y agilizar la identificación de los registros del usuario, propietario y del vehículo, en caso de acciones de control; entre otros aspectos.

Finalmente, comentó que con esa medida será más fácil identificar a los poseedores o propietarios, otorgar mayor certeza sobre la legalidad de las motocicletas y facilitar la operación de las unidades de emergencia.