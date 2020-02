Realizarán auditoría por irregularidades en Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- Alejandra Gutiérrez, Presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, solicitó al contralor del municipio de Salamanca, Miguel Enrique Cordero Saucedo, presentar oficialmente ante el Congreso local los contratos supuestamente que son irregulares que se han entregado a la Presidenta de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz.

Hace días, Miguel Cordero, Contralor de Salamanca denunció que el Gobierno de este municipio reúne alrededor de 100 millones de pesos en contratos entregados mediante adjudicación directa que presuntamente tienen irregularidades.

“Hoy lo que tenemos es lo que se señala y platica en medios y lo que necesitamos es justamente los elementos que detectó para poder iniciar una auditoría de manera puntual, se va auditar 2019 a todos los municipios obra pública y cuenta pública” dijo la Presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, Alejandra Gutiérrez.

El Contralor Cordero Saucedo, dijo que para detener las investigaciones por presuntas irregularidades, la Presidenta de Salamanca, Beatriz Hernández ha intentado retirarlo de su cargo.

Por su parte, la Presidenta de la Comisión de Hacienda, dijo que se realizará una auditoría en las cuentas y contratos de obra pública de Salamanca así como de los 46 municipios.

Con respecto a sí se podrá solicitar la revisión a la Auditoría Superior del Estado (ASEG), la Presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización dijo que no podría decir nada aun al respecto porque hasta no realizar las auditorías no se pudieran tener elementos para decir una cosa u otra.

Gutiérrez Campos hizo una invitación a los contralores a que aun y cuando formen parte del mismo gobierno, deben ser minuciosos en cuanto a su trabajo, ya que es fundamental que aunque ya no son de la otra fuerza política desempeñen su trabajo a tiempo, señaló la Presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización.

Por último dijo que sí el Contralor entrega la información podría solicitarse una revisión a la Auditoría Superior del Estado (ASEG)