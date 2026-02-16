A Freseras Voleibol se le niega el triunfo

Irapuato, Guanajuato.- El triunfo volvió a escaparse de las manos de Freseras Voleibol, que cayó en el segundo partido de la serie ante Tapatías de Guadalajara en el Inforum de Irapuato, en un duelo donde el conjunto local mostró avances importantes, pero nuevamente se quedó corto en el marcador.

Desde el arranque del encuentro, Freseras dejó ver una actitud distinta, con mayor intensidad y mejores transiciones ofensivas. Sin embargo, en el primer set, las visitantes aprovecharon su experiencia en los momentos clave para cerrar 19–25.

Para el segundo parcial, Tapatías mantuvo un juego más ordenado y efectivo, imponiéndose 15–25 ante unas Freseras que, aunque lucharon cada punto, no lograron sostener el ritmo.

El tercer set encendió al Inforum. Impulsadas por su afición, las irapuatenses mostraron su mejor versión del partido, mejorando notablemente en recepción y ataque. Con determinación y carácter, lograron adjudicarse el parcial 25–23, reflejo del crecimiento que ha venido mostrando el equipo.

No obstante, cuando parecía que el impulso podía cambiar la historia, Tapatías retomó el control en el cuarto set y selló la victoria con marcador estrecho de 21–25, llevándose el partido tres sets a uno.

La Jugadora Más Valiosa del encuentro fue Yaneirys Rodríguez Durán, pieza clave en el desempeño del conjunto visitante.

Con este resultado, Tapatías se mantiene en la segunda posición de la tabla general, mientras que Freseras continúa en el fondo de la clasificación. Sin embargo, más allá de los números, el equipo irapuatense dejó señales claras de mejoría, mostrando mayor competitividad y capacidad de respuesta durante lapsos prolongados del encuentro.

Ahora, Freseras buscará romper la racha adversa cuando visite a Gigantes de Aguascalientes los días 21 y 22 de febrero, en una serie que representa una nueva oportunidad para que el progreso en la cancha finalmente se traduzca en victorias.