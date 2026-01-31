Realizan taller de sensibilización sobre adopción en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA), llevó a cabo en el municipio de Irapuato el taller de sensibilización “Un acercamiento a la adopción”, dirigido a personas interesadas en iniciar un proceso de adopción.

Este ejercicio representa el primer acercamiento formal para quienes desean adoptar, ya que brinda información clara sobre las etapas del proceso, requisitos y el enfoque de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Con este taller, suman seis espacios de sensibilización impartidos durante el año: cuatro en modalidad virtual, uno presencial en León y uno más en Irapuato, lo que ha permitido ampliar el acceso a la información en distintos municipios del estado. En total, 62 personas han participado en estos talleres.

La titular de la PEPNNA Guanajuato, María Teresa Palomino Ramos, señaló que estos talleres permiten a las y los interesados tomar decisiones informadas y responsables:

“En estos talleres explicamos qué es la adopción, cómo se desarrolla el proceso y, sobre todo, reforzamos que cada decisión debe centrarse en el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Buscamos que quienes desean adoptar lo hagan desde la conciencia, la responsabilidad y el compromiso”, puntualizó.

La PEPNNA destacó que el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia es fundamental para su desarrollo integral, ya que crecer en un entorno familiar favorece su bienestar emocional, social y afectivo, en comparación con la permanencia prolongada en Centros de Asistencia Social.

Estas acciones se enmarcan en la visión impulsada por la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, a través del Gobierno de la Gente, que prioriza el interés superior de la niñez y adolescencia.

Finalmente, la PEPNNA Guanajuato invitó a las personas interesadas en adoptar a acercarse para recibir orientación. Pueden comunicarse vía WhatsApp al 473 151 6902, de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.