Pareja de secuestradores pasará más de 10 años en prisión

Irapuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo una sentencia condenatoria de más de 10 años de prisión en contra de FABIÁN “N” y MARÍA GUADALUPE “N”, al ser encontrados penalmente responsables de los delitos de robo y privación de la libertad agravada, cometidos en perjuicio de varias personas, mediante un procedimiento abreviado.

Los hechos ocurrieron la noche del 30 de abril de 2025, cuando las víctimas circulaban por la autopista de cuota en el tramo Arandas Yostiro, tras regresar del aeropuerto. En ese trayecto, fueron interceptadas por sujetos armados que portaban vestimenta y equipo con apariencia de elementos de una institución, quienes simularon un retén para obligarlas a detenerse.

Las víctimas fueron privadas de la libertad y trasladadas en su propio vehículo por caminos de terracería y zonas despobladas, donde permanecieron durante varias horas bajo amenazas constantes con armas largas. Durante este tiempo, los agresores las despojaron de dinero en efectivo, tarjetas bancarias, teléfonos celulares, tabletas, pasaportes y diversas pertenencias de valor, además de obligarlas a proporcionar contraseñas y realizar transferencias bancarias en dólares.

En el transcurso de los hechos, las personas afectadas fueron separadas, agredidas verbal y físicamente, y amenazadas de muerte. Finalmente, fueron abandonadas en un camino de terracería, con advertencias para que no denunciaran lo ocurrido.

Gracias a la integración sólida de la carpeta de investigación y a la aceptación de los cargos imputados por el Ministerio Público, FABIÁN “N” y MARÍA GUADALUPE “N”, recibieron sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado de 10 años y cinco meses de prisión, así como el pago de multas correspondientes