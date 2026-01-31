Celebran natalicio de José Alfredo Jiménez con sorteo de lotería

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- En el marco del Sorteo Superior No. 2870 y desde Dolores Hidalgo, Guanajuato, la Lotería Nacional realizó su primer sorteo en territorio de 2026, para celebrar el Centenario del Natalicio de José Alfredo Jiménez, cantautor mexicano que en su trayectoria musical se inspiró en el sentir de un país entero.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, en conjunto con la gobernadora del Estado de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo; y el presidente municipal de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández Alejandri, encabezaron este sorteo ante cientos de guanajuatenses que se reunieron en la plaza principal para recordar la memoria y legado musical de una voz que, con su poesía, transmitió con emoción la identidad mexicana.

La Gobernadora de la Gente dijo que “hoy venimos a honrar el Centenario del Natalicio de José Alfredo Jiménez, y hacerlo en el marco de la realización del Sorteo Superior No. 2870 de la Lotería Nacional de México”.

Resaltó que, a cien años de su nacimiento, José Alfredo Jiménez sigue más presente que nunca. “Esta no es una frase hecha: es una realidad que se siente en cada reunión familiar donde alguien pide una canción suya; en cada celebración donde su música le da voz a la nostalgia, a la alegría, al amor y al desamor; en cada escenario del mundo donde “El Rey”, “Si Nos Dejan” o “Paloma Querida” siguen despertando una emoción colectiva que cruza idiomas y culturas”.

Señaló que José Alfredo no solo compuso canciones: escribió, con la tinta de su vida, la historia sentimental de todo un país. “Sus versos son patrimonio emocional de México y del mundo; al mismo tiempo, son la esencia viva de Guanajuato hecha música”.

Libia Dennise agradeció a Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional, por todo su apoyo, por su disposición y por la sensibilidad con la que ha acompañado este noble proyecto. “Mi reconocimiento también para todo el equipo de la Lotería Nacional, que ha hecho que este momento sea posible”, agregó.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, agradeció a las autoridades estatales y locales por las facilidades para la celebración de este primer sorteo en territorio del 2026. De igual forma, agradeció a los habitantes de Dolores Hidalgo por su hospitalidad y entusiasmo para que Lotería Nacional llegara al lugar donde nació la Patria y donde la historia dejó carácter, identidad y sentido.

La directora general de Lotería Nacional sostuvo que Dolores Hidalgo no sólo fue el lugar de origen de José Alfredo Jiménez, sino el paisaje que moldeó su sensibilidad y que el ritmo de sus calles, la voz de su gente, la belleza sencilla y profunda de este entorno marcaron para siempre su manera de sentir y de decir.

Al hablar de la historia de Lotería Nacional, sus 255 años de tradición y su cercanía con el pueblo, Olivia Salomón afirmó que esa misma vocación hoy es una directriz clara instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum, más territorio y menos escritorio, “la Cuarta Transformación que ella encabeza también significa eso: reconocer nuestra historia, valorar nuestra cultura y acercar las instituciones a la gente”.

La directora general subrayó que José Alfredo cantó lo que somos cuando amamos, cuando perdemos y cuando seguimos de pie; porque su voz se volvió muchas voces y su canto pasó de generación en generación, “porque no se fue, porque no se va, y porque sigue siendo el rey de la música popular mexicana”.

Por eso, argumentó Olivia Salomón, en este 2026 la Lotería Nacional conmemora el Centenario del Natalicio de José Alfredo Jiménez con este gran sorteo, haciéndolo en su tierra, porque los homenajes verdaderos se hacen desde el territorio y cerca de la gente.

En su intervención, el presidente municipal de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández Alejandri, reconoció la labor de la Lotería Nacional por mantener viva la tradición de los sorteos, así como por contribuir a que la Cuna de la Independencia de México tenga una proyección a nivel nacional, fortaleciéndose como un importante destino turístico.

“Nos sentimos muy orgullosos de hoy poder estar festejando este centenario de nuestro querido José Alfredo, con este sorteo de la Lotería Nacional”, expresó el edil, al destacar que el cantautor guanajuatense no sólo acompaña a los mexicanos por el mundo a través de su música, sino que permanece siempre presente en sus corazones.

Estuvieron presentes: el Secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Daniel Jiménez Lona; la presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato, Angélica Casillas Martínez; la Secretaria de Turismo del Estado, María Guadalupe Robles León, y la presidenta del Consejo del Sistema DIF de ese municipio, Michele Reyes Lucio, así como integrantes del gabinete estatal y presidentes municipales.

Previo al sorteo, hubo participaciones musicales a cargo de los ganadores de “México Canta” y de María Elena, hija de Lola Beltrán, quienes rindieron homenaje entonando piezas de José Alfredo Jiménez.

Los resultados del sorteo

El Sorteo Superior No. 2870 contó con un total de 51 millones de pesos en premios. El Premio Mayor de 17 millones de pesos correspondió al billete No. 16208, la primera serie fue colocada para su venta en Hermosillo, Sonora, la segunda serie se dispuso para su venta en Acapulco, Guerrero. El segundo premio de un millón 440 mil pesos, correspondió al billete No. 52494, la primera serie se dispuso para su venta en Saltillo, Coahuila, la segunda serie fue colocada para su venta en Saltillo, Coahuila.

Los reintegros correspondieron a los números 8 y 4.

La lista con los premios y reintegros se encuentra en: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/superior/superior2870.pdf

Puedes ver la repetición del sorteo aquí:

https://www.youtube.com/live/rabz-_Ss7OM?si=-G7CIHz_Y1Ee1vdr