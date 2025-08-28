Realizan Taller de Priorización en salud en Abasolo

El Comité Municipal de Salud (COMUSA) encabezó un encuentro para reforzar acciones en beneficio de la población abasolense

Redacción Notus28 agosto, 2025

Abasolo, Guanajuato.- Con el objetivo de fortalecer la atención a la salud de la población, se llevó a cabo el Taller de Priorización impartido por el Comité Municipal de Salud (COMUSA), en el que se abordaron estrategias enfocadas en atender las principales problemáticas de salud del municipio.

En el evento estuvieron presentes la Presidenta del DIF Municipal, Natalia Gallardo Santellano; la Directora del Instituto Municipal de Abasolo para las Mujeres (IMAM), Rosa Martha Gaona Gallardo; el Coordinador de Protección Civil, Jorge Cisneros López; el Director de CUFIDE, José Antonio Carrillo Avilés; el Director de la Casa de la Cultura, Jorge Rivera López; el Director de Seguridad Pública, Ricardo Camacho Contreras; el Director de Servicios Públicos Municipales, Guillermo Vega Ceballos; así como la regidora Carolina Ceballos, entre otros funcionarios.

Durante la sesión se destacó la importancia de establecer prioridades claras en materia de salud y de fomentar la colaboración entre instituciones y autoridades municipales para implementar estrategias conjuntas que fortalezcan el bienestar de la ciudadanía.

El taller forma parte de las acciones que buscan mejorar la atención a la salud en Abasolo y promover estrategias coordinadas que beneficien a las familias de la comunidad.

