Aseguran vehículos robados, armas y equipo táctico en operativo en SMA

San Miguel de Allende, Guanajuato.- Como parte de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), personal de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, a través de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en las Regiones II y III, en coordinación con la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, aseguraron un inmueble en la comunidad de Los Tovares donde se localizaron vehículos con reporte de robo, armamento y equipo táctico.

La intervención se realizó tras labores de investigación y procesamiento de indicios en un domicilio ubicado en una calle sin nombre de la comunidad, como parte del despliegue operativo interinstitucional.

En el lugar se aseguraron tres vehículos tipo pick up —uno con reporte de robo vigente en Apaseo el Alto, otro con placas de Texas y un Toyota Tacoma—, así como dos motocicletas (Honda e Italika, esta última sin placas). Además, se encontraron un arma de fuego larga, un fusil, un cargador, ocho chalecos tácticos, cinco cascos tácticos, tres chalecos balísticos, tres cascos balísticos, una bolsa con artefactos ponchallantas y una gorra.

Todo lo asegurado quedó a disposición de la autoridad competente, encargada de dar continuidad a las investigaciones y deslindar responsabilidades.

Las autoridades destacaron que estos aseguramientos son resultado de la estrategia CONFIA y de la coordinación entre instituciones. Desde el inicio de la presente administración se han retirado de circulación casi 700 vehículos y más de 680 motocicletas robadas o vinculadas a delitos, acciones que buscan fortalecer la seguridad en los municipios y reducir la capacidad de acción de grupos delictivos.

Se hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar denunciando de manera anónima al 089 cualquier actividad ilícita, recordando que la seguridad se construye con confianza y participación comunitaria.