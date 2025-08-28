Inician obras de ampliación de alumbrado público en Estación Joaquín

El alcalde Job Eduardo Gallardo Santellano encabezó el banderazo de inicio de la obra que busca calles más seguras y mejor iluminadas para la comunidad

Redacción Notus28 agosto, 2025

Abasolo, Guanajuato.- Con entusiasmo y participación de los vecinos, arrancó la ampliación del alumbrado público en la calle Álvaro Obregón, en la comunidad de Estación Joaquín. La obra representa un paso concreto hacia calles más seguras y una mejor calidad de vida para quienes habitan la zona.

El banderazo fue encabezado por el Presidente Municipal, Job Eduardo Gallardo Santellano, quien estuvo acompañado por el Director de Desarrollo Social, José Samuel Navarro Carrillo; el Director de Obras Públicas, Alejandro Ortega Camarena; el Director de Desarrollo Rural, Edgar Ulises González Solache; y el regidor Alejandro Arellano Negrete. Vecinos de la comunidad se sumaron al evento para ser testigos del inicio de esta obra.

Durante su intervención, se resaltó que contar con calles iluminadas no solo fortalece la seguridad de quienes transitan diariamente, sino que también impulsa el desarrollo y progreso de la comunidad. La ampliación del alumbrado público se suma a otras acciones de infraestructura que buscan mejorar la vida cotidiana de los habitantes de Estación Joaquín.

