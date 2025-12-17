“Feliz Feliciano”; Noroña recibe tarjeta del Bienestar

Ciudad de México.- Adicional al sueldo de 130 mil pesos mensuales brutos por pertenecer al congreso nacional, el senador morenista Gerardo Fernández Noroña recibirá 6 mil 200 pesos bimestrales a través del apoyo de la tarjeta Bienestar. “Feliz Feliciano, ya me llegó mi tarjeta del bienestar”, alardeó en redes.

El funcionario había cumplido los 65 años en marzo, por lo que según los requisitos para el apoyo a adultos mayores, se convirtió en candidato. Su adquisición generó críticas, entre las que se encuentra la de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Ciudad de México, que expresó:

“¿Oiga @fernandeznorona con este apoyo del bienestar, le alcanzo para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?”

Al respecto, Noroña argumentó que la tarjeta es un derecho y que además no considera montos máximos de ingreso y comentó que, aunque los opositores estén en contra, podrán recibir su apoyo al cumplir la edad obligatoria.

Cabe destacar que los ingresos del funcionario contemplan colaboraciones en la prensa, su canal de YouTube y lo pagado como servidor público afiliado a un partido que ‘pugna’ por la austeridad y la ayuda a los más desfavorecidos. Además de que, en 2024, se le adjudicó una casa de 12 millones de dólares.