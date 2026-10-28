Realizan jornada de donación altruista de sangre en Celaya

Celaya, Guanajuato.- La Secretaría de Salud de Guanajuato realizó una jornada de donación altruista de sangre entre personal de la Jurisdicción Sanitaria III y del Hospital General de Celaya, con el objetivo de fortalecer las reservas para atender emergencias médicas.

El secretario de Salud estatal, Gabriel Cortés Alcalá, señaló que la participación del personal refleja el compromiso institucional con la solidaridad y el cuidado de la vida, además de promover una cultura de donación voluntaria para garantizar la disponibilidad de sangre para quienes la necesitan.

De cada unidad donada se obtienen distintos hemocomponentes, como paquete globular, plasma fresco congelado, plaquetas y crioprecipitados, con los que se puede beneficiar potencialmente de tres a cuatro personas.

Requisitos para donar sangre

La Secretaría de Salud invitó a la población a sumarse a esta causa. Entre los requisitos se encuentran:

Ser mayor de edad y sentirse sano.

Pesar más de 50 kilogramos y medir más de 1.46 metros.

Presentar una identificación oficial vigente con fotografía.

Llevar una pluma propia.

Haber desayunado conforme al Plato del Buen Comer, evitando grasas y lácteos.

No haber consumido bebidas alcohólicas ni medicamentos durante las 48 horas previas.

En caso de tener tatuajes, perforaciones o tratamientos de acupuntura, esperar al menos un año para donar.

Horarios del Banco de Sangre en Celaya

El Banco de Sangre del Hospital General de la Gente Celaya recibe donadores de lunes a viernes a las 8:00 de la mañana y a la 1:00 de la tarde. Los sábados y domingos, la atención es únicamente a las 8:00 de la mañana.

Las personas que acuden como donadoras altruistas no necesitan cita y reciben atención preferente.

Antes de la donación, se ofrece una plática informativa, se registran los datos de la persona y se toma una muestra para evaluar sus condiciones de salud, incluidos posibles niveles bajos de hemoglobina, plaquetas y otros indicadores. Si resulta apta, pasa al área de sangrado, donde se obtiene una unidad de aproximadamente 450 mililitros.

Ocho días después, las personas pueden recoger gratuitamente los resultados de los estudios realizados con la muestra, que incluyen pruebas para VIH/SIDA, hepatitis B y C, fiebre de Malta, sífilis y enfermedad de Chagas, además de conocer su tipo de sangre.

Beneficios y recomendaciones después de donar

Quienes donan sangre de manera altruista cuentan con un seguro vigente durante dos años para recibir apoyo de sangre en caso de necesitarlo por una cirugía o urgencia médica. De acuerdo con las condiciones del programa, el beneficio también contempla a sus hijos.

Después de donar, se recomienda descansar, evitar bebidas alcohólicas y no cargar objetos pesados durante ese día. Al siguiente pueden retomarse las actividades habituales. Si una persona no resulta apta para donar, se le informa el motivo y el tiempo que debe esperar antes de intentarlo nuevamente.

Los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año, mientras que las mujeres pueden hacerlo hasta tres veces.

La Secretaría de Salud explicó que la sangre que no se utiliza en un paciente en los casos de donación por reposición se incorpora a las reservas del banco para atender urgencias y apoyar tratamientos de niñas y niños con cáncer.

El Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Salud de Guanajuato, reiteró el llamado a las y los guanajuatenses a donar sangre de manera altruista, como una acción solidaria que puede marcar la diferencia en la atención médica y salvar vidas.