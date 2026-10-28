Ofrecen 58 cursos gratuitos para mujeres en 29 municipios de Guanajuato

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de las Mujeres y el Instituto Estatal de Capacitación (IECA) pusieron en marcha un programa de 58 cursos gratuitos para mujeres de 29 municipios de Guanajuato que cuentan con Centros LIBRE, con una oferta de hasta mil 160 espacios de capacitación en tecnología, oficios y desarrollo comunitario.

La secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas, explicó que las capacitaciones buscan fortalecer las habilidades de las participantes y ampliar sus oportunidades de desarrollo personal y económico. Los cursos se impartirán en instalaciones del IECA y espacios comunitarios, e incluirán insumos y constancia oficial.

La funcionaria señaló que el objetivo es acercar herramientas que permitan a más mujeres acceder al empleo formal, el autoempleo y el emprendimiento, además de fortalecer su autonomía económica y su derecho al desarrollo en igualdad de condiciones.

“En la Secretaría de las Mujeres, queremos que cada día más mujeres tengan acceso a herramientas que abran puertas al empleo formal, al autoempleo y al emprendimiento, por eso es que estamos realizando estas capacitaciones gratuitas en cada uno de los municipios, para fortalecer la autonomía económica de las mujeres, pero sobretodo para garantizar su derecho al desarrollo en igualdad de condiciones. Esto es parte del proceso de empoderamiento que promueve el Gobierno de la Gente y de la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo”, señaló Itzel Balderas.

Cursos de tecnología, oficios y desarrollo comunitario

Cada Centro LIBRE contará con dos cursos, con espacio para 20 participantes en cada uno. La oferta está dirigida a mujeres de distintas edades y contextos, incluidas quienes viven en comunidades rurales.

Entre las opciones de capacitación se encuentran:

Tecnología y empleo digital: inteligencia artificial, mercadotecnia digital, computación y Office básico.

inteligencia artificial, mercadotecnia digital, computación y Office básico. Oficios y actividades productivas: mecánica básica de automóviles y motocicletas, barbería, costura, repostería, panadería, cocina profesional, aplicación de uñas y tejido en crochet.

mecánica básica de automóviles y motocicletas, barbería, costura, repostería, panadería, cocina profesional, aplicación de uñas y tejido en crochet. Bienestar y proyectos locales: liderazgo y participación comunitaria, medicina alternativa, cosmética e insumos artesanales, maquillaje, elaboración de jabones y velas aromáticas.

El director del plantel IECA Irapuato, Joshua Harim Mendoza Jasso, destacó que los cursos se imparten sin costo en los 29 municipios participantes. También mencionó la capacitación en inteligencia artificial y sus posibilidades para desarrollar campañas, mejorar la eficiencia y generar nuevas ideas mediante herramientas digitales.

Destacan oportunidades para el desarrollo de las mujeres

Jessica Ivette Anguiano, beneficiaria de uno de los cursos, agradeció a las instituciones que hacen posibles estas capacitaciones y señaló que representan una oportunidad para aprender, crecer y adquirir herramientas para construir un mejor futuro para ellas y sus familias.

“Como mujeres en ocasiones enfrentamos situaciones difíciles que pueden hacernos dudar de nuestras capacidades, o de todo lo que somos capaces de lograr, por eso contar con espacios como este es tan importante, porque nos recuerdan que tenemos derecho a emprender, aprender y cumplir nuestros sueños y tomar nuestras propias decisiones”, expresó.

Por su parte, Georgina Aboytes Guerrero, titular del Instituto de las Mujeres Irapuatenses (INMIRA), destacó que la colaboración entre los tres órdenes de gobierno permite avanzar en el crecimiento y empoderamiento de las mujeres.

El programa cuenta con una inversión cercana a los 2 millones de pesos, provenientes del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM) 2026.

Con esta oferta, el Gobierno de la Gente busca acercar herramientas prácticas a las mujeres y fortalecer sus oportunidades de desarrollo económico y participación en sus comunidades.