Realizan en Pénjamo mantenimiento a tanques y sistemas hidráulicos

Pénjamo, Guanajuato.- El Comité Municipal del Agua Potable, encabezado por Eliseo Lemus Ayala, continúa implementando acciones de prevención y mantenimiento en la infraestructura hidráulica del municipio, lo que ha derivado en notables mejoras en el servicio de agua potable para la población. Estas labores forman parte de la política pública impulsada por la presidenta municipal Yozajamby Molina, enfocada en garantizar servicios básicos de calidad para todos los habitantes.

Recientemente, se llevaron a cabo trabajos de limpieza y desazolve en el tanque superficial de mampostería ubicado en la calle Primero de Mayo de la colonia San Miguel II, donde además se realizó mantenimiento preventivo al sistema de bombeo, con el propósito de asegurar su correcto funcionamiento. Cabe destacar que en este punto no se había realizado mantenimiento preventivo desde hace más de 12 años.

De igual manera, el Comité Municipal del Agua Potable efectuó trabajos de mantenimiento en los tanques elevados ubicados en la calle San Miguel y en la Avenida Heroico Colegio Militar, los cuales presentaban deterioro y corrosión debido a que no habían recibido atención en más de 25 años.

Con estas acciones, se busca mejorar la eficiencia operativa de los sistemas de almacenamiento y distribución del vital líquido.

Eliseo Lemus Ayala destacó que estas acciones preventivas y correctivas son esenciales para prolongar la vida útil de la infraestructura hidráulica y evitar fallas que puedan afectar el suministro a la población.

Añadió que el compromiso del Comité es continuar con este tipo de intervenciones en distintos puntos de la ciudad, bajo la visión de una administración responsable y comprometida con el bienestar de la ciudadanía.