Pleito de sangre deja a un hombre con heridas graves en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Pasaban las diez de la noche cuando se oyeron varios balazos allá por la zona de San Clemente, por la salida del túnel Santa Fe, procedente de Juan Valle. Rogelio N., de 49 años de edad, caía herido de bala, mientras su agresor escapaba.

A las diez y media entró la llamada al 911 y con rapidez las unidades de la policía preventiva llegaron al lugar, junto al puesto de tacos que está a la salida del túnel. Rogelio se dolía y sangraba, tirado en el suelo con impactos de bala en el cuello y el tórax.

Una ambulancia del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios llegó al lugar y tras estabilizarlo, los paramédicos lo trasladaron al Hospital General. El herido fue identificado por su hermano, Juan Manuel N.

Junto al lesionado estaba un hombre vestido de negro que portaba lo que parecía ser un arma de fuego. Personas informaron que era un pariente del herido y que había sido el agresor. Cuando el sospechoso se percató que lo señalaban, huyó hacia un terreno baldío cercado con malla ciclónica.

Pudo hacerlo porque otras personas estorbaron a la policía en las maniobras y ya habían tratado de ocultar que había baleado a su pariente.

Se trata, al parecer, de un pleito familiar. La policía espera que la abuelita los regañe.