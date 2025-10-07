Parte de lo terrenal el periodista leonés Xavier González

León, Guanajuato.- Don Carlos Xavier González López, quien fuera durante décadas jefe de redacción de El Sol de León y uno de los promotores de la cultura desde el periodismo, falleció este lunes. Su hija, la también periodista Violeta González informó el hecho y posteó:

“Te fuiste enooormeee: Digno, amado, cuidado y cómo a ti te encantaba, una noche de música bonita…tu mañana noticiosa, aunque ya estabas partiendo de este mundo”.

Xavier González tenía 89 años de edad y disfrutaba su jubilación desde hace más de una década. En sus tiempos de ejercicio periodismo fue un editor caracterizado por la pulcritud del manejo de la lengua en la información.

Fue un hombre tolerante, por encima de sus creencias religiosas muy arraigadas y se le recordará por su amor por la cultura y su espíritu filantrópico.

Impulsó las artes y la cultura a través del Grupo Oasis, una agrupación ciudadana que llevó la tertulia a espacio cultural trascendente en tiempos en que la ciudad tenía casi nulas políticas culturales.

Ese afán lo llevó a ser uno de los principales críticos a esa carencia y de promover la apertura de la Casa de la Cultura de León, misma que sería la base para que después se crearan museos y el Instituto Cultural de la ciudad.

Pero no sólo respaldaba proyectos que lograron, incluso, la grabación de discos: escribía, pintaba y cantaba.

El también impulsor de proyectos religiosos, entre ellos la construcción de la Plaza Expiatorio, enfrentó en sus últimos años una afección de mal de párkinson.