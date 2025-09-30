Estudiantina del CNMS de la UG participa en 3er Encuentro Cultural de ANUIES

Guanajuato, Gto.- El Colegio del Nivel Medio Superior (CNMS) de la Universidad de Guanajuato (UG) participó en el 3er Encuentro Cultural de la Red Nacional de Educación Media Superior (RNEMS) de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Con el objetivo de difundir trabajos artísticos de la comunidad estudiantil, este encuentro cultural promueve la sana convivencia promoviendo espacios de diálogo, creatividad, expresión en un encuentro que da cita a la danza, la música y el teatro.

Organizado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad de Guadalajara, estas actividades permiten fortalecer la fraternidad y la misión de aportar a una educación integral a través del arte y el humanismo entre las y los 275 estudiantes participantes del Nivel Medio Superior de instituciones como:

Universidad Benemérita de Puebla

Universidad Autónoma de Nayarit

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Universidad Autónoma de Zacatecas

Universidad de Guanajuato

Universidad de Colima

Universidad Autónoma de Nuevo León

Universidad de Guadalajara

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

De esta manera, el pasado jueves 25 de septiembre, estuvo presente la Estudiantina de la Escuela de Nivel Medio Superior de León quienes hicieron vibrar con orgullo universitario a las personas presentes en el Auditorio del Centro Cultural Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Con un repertorio tradicional, el talento de 19 estudiantes evocó la esencia y las raíces de esta expresión musical que distingue a la Universidad de Guanajuato y su identidad cultural.

Este emotivo encuentro fue una muestra del talento artístico de las y los jóvenes, además de un reflejo del espíritu que caracteriza a la Comunidad UG: la pasión, el compromiso y la unidad. La participación de la Estudiantina fue posible gracias al respaldo y la confianza de la Dirección de Extensión Cultural, del Colegio del Nivel Medio Superior y de su propia escuela, así como del apoyo incondicional de madres y padres de familia, quienes hacen posible que la tradición y el arte sigan floreciendo en la Casa de Estudios.

Con cada acorde y cada voz, la Estudiantina reafirmó el orgullo de pertenecer a la Universidad de Guanajuato, donde la música sigue siendo un símbolo de identidad y trascendencia.

La inauguración estuvo a cargo de la Dra. Yarabí Ávila González, Rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, acompañada de la Licda. Karina Camacho, Subdirectora de Proyectos Académicos ANUIES; la Mtra. Eva Lilia Escobar, Directora de Estudios de Nivel Medo Superior de la Universidad Autónoma del Estado de México; y la Coordinadora de la Red Nacional de Educación Media Superior de la ANUIES, entre otras autoridades universitarias.