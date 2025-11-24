Realizan en Abasolo la 4.ª Rodada Ciclista “FRIDAS” con participación regional

Ciclistas de diversos municipios recorrieron las principales calles en una actividad que fomentó la convivencia, el deporte y el uso seguro del espacio público

Redacción Notus24 noviembre, 2025

Abasolo, Guanajuato.- El Poliforum Miguel Hidalgo fue el punto de encuentro para la 4.ª edición de la Rodada Ciclista “FRIDAS”, un evento deportivo que reunió a equipos de ciclismo de diferentes municipios, integrados por mujeres y hombres que comparten la pasión por rodar y promover estilos de vida saludables.

La rodada, organizada por el equipo “FRIDAS” en coordinación con la dirección de Cultura Física y Deporte, se ha consolidado como una actividad anual que fomenta la convivencia familiar, el deporte y el compañerismo entre ciclistas de todas las edades. Con gran entusiasmo, los participantes recorrieron diversas calles del municipio, disfrutando de una ruta segura y diseñada para el disfrute colectivo.

Este encuentro ciclista destaca por su ambiente de compañerismo, donde la comunidad se une más allá de colores, equipos o municipios, demostrando que el deporte tiene la capacidad de conectar, motivar e inspirar.

El Gobierno Municipal de Abasolo reconoce la importancia de promover actividades que fortalezcan la salud, la participación social y el uso responsable del espacio público, celebrando eventos que reúnan a la ciudadanía en torno al movimiento y la sana convivencia.

