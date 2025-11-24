Entregan 80 nuevas escrituras para regularizar casas en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- El Gobierno Municipal formalizó 80 nuevas escrituras dentro del programa de regularización de asentamientos humanos.

Estas escrituras, dijo la presidenta representan mucho más que un documento legal: significan tranquilidad para madres que ahora saben que su hogar está protegido; certeza para personas adultas mayores que ya no enfrentarán conflictos de tierra; y nuevas oportunidades para familias que podrán acceder a créditos, mejorar su vivienda y planear un futuro con estabilidad. Este programa se ha convertido en una política pública que dignifica y transforma vidas, al brindar seguridad y orden jurídico en zonas donde las familias han construido su patrimonio con años de trabajo y sacrificio.

El presidente del Colegio de Notarios de Guanajuato, Andrés Guardado Santoyo, destacó la disposición del gremio para apoyar programas sociales que favorecen a los sectores más vulnerables. Subrayó que las y los notarios trabajan con compromiso y sin fines de lucro en este proceso, incluso fuera de horarios habituales, porque entienden la importancia de llevar certeza jurídica a las familias que más lo necesitan.

Monserrat Villagómez López, directora general de Desarrollo Urbano, señaló que este avance es resultado de una estrecha coordinación entre el Ayuntamiento y el gremio de Notarios. Agregó que la firma de estas escrituras consolida una gestión urbana responsable, basada en la transparencia, la seguridad patrimonial y el respeto a las familias guanajuatenses, quienes hoy dan un paso firme hacia un futuro más seguro y ordenado.