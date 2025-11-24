Concierto “Susurros Resonantes” llena de arte y poesía la Zona Arqueológica Peralta

Abasolo, Guanajuato.- La Zona Arqueológica Peralta se convirtió en el escenario ideal para celebrar el Concierto de Aniversario “Susurros Resonantes”, un encuentro cultural que unió historia, voz y poesía en un ambiente emotivo.

En esta ocasión, el recinto vibró con la presencia de Katja Šulc, artista invitada desde Eslovenia, quien compartió con el público una presentación íntima y evocadora. Su voz, acompañada de sonidos atmosféricos y una narrativa poética, envolvió el sitio arqueológico en una atmósfera contemplativa que conectó al presente con la memoria de los pueblos ancestrales.

El público asistente disfrutó de una experiencia donde el arte contemporáneo dialogó con la riqueza histórica del lugar, generando un momento que fortaleció la identidad cultural y dio valor al patrimonio regional.

Este Concierto de Aniversario reafirma la importancia de impulsar actividades que acerquen a la ciudadanía a diversas expresiones artísticas, reconociendo en Peralta un espacio vivo que inspira, conecta y resuena con quienes lo visitan.