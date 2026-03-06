Alistan operativo por marcha del 8M en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de Irapuato, así como la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), brindarán apoyo y acompañamiento a las personas que participarán este domingo 8 de marzo en la movilización por el Día Internacional de la Mujer.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal (SSCM), desplegará acciones operativas y los protocolos correspondientes con el personal de Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal y Tránsito.

Mediante estas acciones de proximidad se busca priorizar la seguridad e integridad física, el respeto a los derechos humanos de las y los participantes, así como de la ciudadanía en general durante el desarrollo del evento.

Integrantes de la Dirección General de Tránsito abanderarán a los contingentes desde su salida en avenida Guerrero, a la altura del Parque Irekua, para continuar por avenida Revolución y, posteriormente por la calle Ramón Corona, para concluir en el exterior de la Presidencia Municipal.

Se informa a la ciudadanía que el inicio de la marcha se contempla a las 15:00 horas, con una concentración previa en el punto de salida, por lo que se exhorta a la ciudadanía ante los cierres temporales de la circulación vehicular en las vialidades por las que transcurrirá la movilización desde las 13:00 horas. Se recomienda utilizar vías alternas y anticipar traslados.

Representantes de la PRODHEG tendrán presencia para que se respete la libertad de expresión.

El Gobierno de Irapuato, reconoce el valor de la participación de las mujeres en los espacios públicos y reitera su compromiso de seguir trabajando para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, así como para construir una ciudad más segura, igualitaria y respetuosa de los derechos de todas.