Reabren el Centro Acuático del Macro Centro Deportivo en Guanajuato capital

Guanajuato, Gto.- La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó la ceremonia de reapertura del Centro Acuático del Macro Centro Deportivo de Guanajuato capital, en beneficio de más de 72 mil personas.

La Mandataria Estatal dijo que hoy es un gran día, que llena de esperanza a las niñas, niños y jóvenes que ya quieren empezar con sus prácticas de natación y clavados.

Y qué mejor reapertura se puede tener, al contar con grandes campeonas y campeones, deportistas de alto rendimiento y grandes talentos de la natación de nuestro estado como Celia Pulido y Liliana Ibáñez; en natación para personas con discapacidad, Steven Martínez Arellano; y de paranatación a Juan José Gutiérrez, Jesús Alberto Gutiérrez, Raúl Gutiérrez, Ángel de Jesús Camacho y Jesús Hernández, resaltó la Gobernadora.

Hoy se vuelven a abrir las puertas de un espacio que ha sido transformado en una verdadera joya moderna, segura y accesible para todas las edades, añadió Libia Dennise.

En el 2022, este centro fue cerrado para llevar a cabo una intervención integral que respondiera a las necesidades de nuestra comunidad deportiva, que tanto se lo merece, destacando la rehabilitación de la alberca olímpica y de la fosa de clavados, cuentan con tecnología de punta, para recibir a talentosos atletas, estudiantes y a todas aquellas personas que desean practicar deporte. En esta obra se invirtieron cerca de 80 millones de pesos.

Libia Dennise destacó que hoy este espacio, totalmente renovado, fomenta la igualdad, la convivencia y el bienestar de toda nuestra gente, sin distinción de edades, capacidades o condiciones.

hábitos saludables.

“Aquí vendrán familias a seguir construyendo la mejor versión de ellos mismos, y seguramente el deporte de natación y clavados va a seguir dando gloria a nuestro querido Guanajuato”, puntualizó la Gobernadora que tuvo al final de su mensaje una interacción con la señora Esperanza Tierrafria, quien cuenta con 75 años de edad y desde el 2008 es usuaria de este Centro Acuático.

“Es maravilloso la apertura de este lugar porque es mi vida; tengo 17 años entrenando, no sabía nadar…y ahora, ya hasta he ido a competencias en diferentes lugares, logrando 225 medallas, y ya nado en aguas abiertas”, comentó la señora Esperanza.

Durante la reapertura, la Gobernadora Libia Dennise firmó una placa conmemorativa del mural “Por su Legado” colocado en el pasillo de entrada del Macro Centro Deportivo, en homenaje a los atletas que han dejando en alto el nombre de Guanajuato y México en natación y clavados.

En este evento se contó con la presencia de la Presidenta Municipal de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez; la Directora General de CODE, Yendy Cortinas López; y el Secretario de Obra Pública del Estado, Juan Pablo Pérez Beltrán.