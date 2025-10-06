Accidente carretera Silao-León: 3 tráilers involucrados

Silao, Guanajuato.- Un choque múltiple entre tres tráilers a la altura de Comanjilla en la carretera Silao-León provocó congestionamiento vial. Las cajas de uno de los vehículos invadieron los carriles. En el accidente no hubo reporte de personas lesionadas.

La colisión de los camiones, al parecer, por proximidad, generó daños materiales y tráfico en la zona, que va desde la entrada a Comanjilla hasta la bodega de leche San Marcos. Los trailers resultaron con golpes significativos; dos de ellos en el tractocamión y en la parte superior de la caja y uno en la parte posterior.

Autoridades se encuentran desviando a los vehículos, mientras se encargan de retirar a los camiones con maquinaria especializada. Según los primeros reportes, el hecho ocurrió por descuido de un conductor.