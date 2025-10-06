Accidente carretera Silao-León: 3 tráilers involucrados

A la altura de Comanjilla se reportó un percance que generó congestionamiento vial, no hubo personas lesionadas

Redacción Notus6 octubre, 2025

Silao, Guanajuato.- Un choque múltiple entre tres tráilers a la altura de Comanjilla en la carretera Silao-León provocó congestionamiento vial. Las cajas de uno de los vehículos invadieron los carriles. En el accidente no hubo reporte de personas lesionadas.

La colisión de los camiones, al parecer, por proximidad, generó daños materiales y tráfico en la zona, que va desde la entrada a Comanjilla hasta la bodega de leche San Marcos. Los trailers resultaron con golpes significativos; dos de ellos en el tractocamión y en la parte superior de la caja y uno en la parte posterior.

Autoridades se encuentran desviando a los vehículos, mientras se encargan de retirar a los camiones con maquinaria especializada. Según los primeros reportes, el hecho ocurrió por descuido de un conductor.

Redacción Notus6 octubre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información