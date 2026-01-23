Concluyen cursos de repostería y cocina para el autoempleo en comunidades de Huanímaro

Huanímaro, Guanajuato.- Gobierno Municipal de Huanímaro a través de la dirección de Desarrollo Económico y en coordinación con el Instituto Estatal de Capacitación (IECA) plantel Pénjamo, dan por clausurado los cursos de “Repostería” en la comunidad de San Juan Grande y Cocina Navideña y Repostería en Rancho de Guadalupe.

En la localidad de San Juan Grande, un grupo de 6 mujeres cumplieron cabalmente su capacitación de “Repostería” recibiendo de manos de las autoridades presentes su constancia de terminación del curso. Ahí la directora de Desarrollo Económico Cirila Aguilar Mejia acompañada por Karina Ruiz Rivera regidora comisionada, además del Ing. Heraclio Raymundo Alvarado Raya felicitaron y agradecieron la confianza que las integrantes del grupo tuvieron para continuar capacitándose y seguir adquiriendo las herramientas básicas para ato emplearse mejorar su calidad de vida.

Otro de los grupos que concluyeron su capacitación fue en la comunidad de Rancho de Guadalupe, ante ellos Karina Ruiz Rivera en representación de la presidenta municipal Lic. Laura Villalpando Arroyo dijo: es un gusto y privilegio estar conviviendo y sirviendo como funcionarios a gente como ustedes, que le ponen ganas y entusiasmo a lo que realizan, “hoy vengo a refrendar el compromiso de nuestra alcaldesa de seguir apostándole al programa del autoempleo, y a seguir apoyando a quienes desean seguir superándose para mejorar su calidad de vida”.

La directora de Desarrollo Económico del municipio comentó que seguirán fomentando el autoempleo a través de la capacitación de oficios, para que así más hombres y mujeres obtengan los conocimientos y herramientas necesarias para autoemplearse o poner su propio negocio.

De esta manera el Gobierno Municipal que dirige la Lic. Laura Villalpando Arroyo viene dando continuidad a la creación de empleos a través de la capacitación de oficios en las diferentes comunidades y cabecera municipal.