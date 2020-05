“Quiero encontrar a mi papá, vivo o muerto”: Jocelyn Muñoz

Irapuato, Guanajuato.- Jocelyn Muñoz hija del hoy desaparecido Marco Antonio Muñoz Olmos de 41 años, los busca con desesperación y angustia día tras día.

El día 26 de noviembre del año 2018 el señor Marco Antonio desapareció, él tenía un taller de bicicletas en el cual laboraba, ese día le comentó a su familia que saldría que regresaba más tarde, cosa que jamas sucedió.

“la verdad el no saber nada de mi padre es muy angustiante pues no sé si este muerto o aun este vivo, me da miedo que en caso de que este vivo lo estén torturando o haciéndole algo malo y a la vez me da tristeza el ya no poderlo ver más” contó

La irapuatense exige ayuda de las autoridades para poder encontrar a su padre, gracias al colectivo “A tu encuentro” se han movilizado por los acuerdos que se han generado con las autoridades según los miembros del colectivo han tenido buena respuesta en distintos municipios del estado de Guanajuato.

“lamentablemente no hemos tenido pistas del paradero de mi padre, en alguna ocasión dos personas me mencionaron que mi padre ya estaba muerto pero no tengo la certeza y no descansare hasta tenerla”

Jocelyn seguirá con la esperanza de algún día volver a ver a su padre.