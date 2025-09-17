Querían traficar marihuana por paquetería en León; Unidad Canina K9 frustra el envío

León, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, a través de la Unidad Canina K9 de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), frustró un intento de envío de drogas que pretendía realizarse mediante una empresa de paquetería en el municipio de León.

Lo anterior se desarrolló en el marco de la estrategia estatal CONFIA (Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen) y como parte de las acciones permanentes contra el tráfico de narcóticos en la entidad.

Durante la inspección realizada en una bodega ubicada en la colonia Las Rosas, el oficial canino Evetke detectó 10 paquetes sospechosos. Al revisarlos, se localizaron 20.9 kilogramos de marihuana, equivalentes a 20 mil 952 dosis, distribuidos en bolsas transparentes y envoltorios de distintos tamaños. Entre ellos se hallaron empaques de frituras y golosinas de consumo ordinario utilizados como distractores para simular mercancía común y dificultar la detección.

Los envíos tenían como origen la ciudad de León con destino a diversos municipios y entidades, entre ellos Aguascalientes, Querétaro, Ciudad de México, Celaya y San Luis Potosí, lo que confirma el intento de distribución interestatal de narcóticos.

El narcótico asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), Delegación León, con la debida integración de la cadena de custodia.