Retoman en Irapuato pláticas de prevención de accidentes en escuelas

Irapuato, Guanajuato.- Con el fin de proteger la integridad de la comunidad estudiantil y prevenir accidentes viales, el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, retomó las pláticas de prevención en escuelas tras concluir el periodo vacacional de verano.

Las charlas están dirigidas principalmente a adolescentes y jóvenes que utilizan motocicletas como medio de transporte. Entre los temas abordados se incluyen el uso correcto y obligatorio del casco certificado, límites de velocidad, número adecuado de pasajeros, uso de ropa protectora, respeto al reglamento de tránsito y portación de la documentación requerida.

María Laguna, encargada del área de Cultura Vial y Prevención, indicó que el propósito de estas pláticas es generar conciencia y responsabilidad en quienes inician su vida como conductores, para que comprendan los riesgos y obligaciones asociados al uso de un vehículo de motor.

De enero a junio de este año, personal de las direcciones de Tránsito y de Proximidad Ciudadana visitó 26 planteles educativos de todos los niveles, beneficiando a aproximadamente 13 mil estudiantes con información preventiva que puede salvar vidas.