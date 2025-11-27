Quedará “chulo” el centro histórico de Huanímaro

Huanímaro, Guanajuato.- Con la llegada de diciembre, el corazón de Huanímaro comienza a transformarse en un escenario lleno de luz, color y espíritu festivo gracias al trabajo dedicado del personal de Servicios Públicos Municipales, quienes durante los últimos días han laborado intensamente para adornar el centro de la ciudad y el jardín principal con motivos navideños.

Desde temprano, cuadrillas de trabajadores han instalado series luminosas, figuras decorativas, nacimientos y arreglos que ahora envuelven al primer cuadro del municipio en una atmósfera cálida que anuncia oficialmente el inicio de la temporada decembrina. Entre cables, herramientas y escaleras, cada empleado ha aportado su experiencia y entusiasmo para que las familias huanimarenses disfruten de espacios renovados y llenos de magia.

“Es un trabajo que hacemos con mucho cariño para que todos los ciudadanos puedan disfrutar estas fechas. Queremos que el centro luzca bonito y que la gente salga a convivir”, compartió uno de los trabajadores mientras colocaba los últimos detalles sobre los arbustos del jardín.

La tradición que año con año une a familias enteras tendrá un momento especial este fin de semana, pues será el próximo domingo a las 8 de la noche cuando la alcaldesa Laura Villalpando realice el encendido oficial del árbol de Navidad, un evento que se ha consolidado como punto de encuentro para la comunidad. La ceremonia, que se llevará a cabo al caer la tarde, incluirá música, actividades familiares y la participación de cientos de habitantes que acudirán para presenciar el momento en que la iluminación navideña cobre vida.

Con estas acciones, Huanímaro reafirma su compromiso por fortalecer las tradiciones y ofrecer espacios públicos dignos y alegres, reconociendo al mismo tiempo el esfuerzo de quienes, desde muy temprano y sin reflectores, hacen posible que la ciudad brille en estas fechas.