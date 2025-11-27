Bulevar Gabriel García Márquez costará 107 millones de pesos

Irapuato, Guanajuato.- La segunda etapa de la remodelación del bulevar Gabriel García Márquez avanza en su proceso administrativo y financiero, y tendrá un costo total de 107 millones de pesos, confirmó el tesorero municipal, Miguel Ángel Fonseca.

El funcionario explicó que el recurso será gestionado mediante un apoyo financiero recuperable, mecanismo que permite al municipio disponer únicamente del dinero necesario al momento de realizar pagos de anticipos o estimaciones de obra, sin comprometer de inmediato la totalidad del presupuesto.

“Se están considerando los recursos presupuestales a través de un apoyo financiero recuperable. Estamos solicitando únicamente el dinero líquido hasta el momento en que vayamos a realizar los pagos”, detalló Fonseca.

Tras la autorización de la Comisión de Hacienda, el Ayuntamiento y la JAPAMI, el municipio firmó directamente el convenio para la asignación del financiamiento, el cual ya fue enviado a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración para su registro en el capítulo de deuda, requisito necesario para que el Estado reconozca el movimiento financiero.

Fonseca señaló que, dentro del paquete financiero autorizado, la mayor parte del monto está destinada específicamente a la remodelación del bulevar García Márquez.

“Ahí estamos hablando de una totalidad de 107 millones de pesos”, reiteró. El proyecto también contempla la liberación de recursos para otros rubros, como liquidaciones de adeudos y trabajos relacionados con la mejora de la imagen urbana, aunque el grueso del financiamiento corresponde a esta obra vial.

Una vez asignados los recursos por el Ayuntamiento, la Tesorería comenzará con los procesos de licitación de obra pública, etapa indispensable para poder iniciar físicamente la intervención del bulevar.

Fonseca indicó que, en cuanto la Secretaría de Finanzas registre formalmente el convenio, los recursos podrán liberarse hasta el monto aprobado, lo que permitirá avanzar sin contratiempos en esta remodelación considerada clave para la movilidad y la conectividad de la zona sur de Irapuato.