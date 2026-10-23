¿Qué tenía Salamanca que a José Alfredo Jiménez le hería el recuerdo?

Salamanca, Guanajuato. La presencia de Salamanca en la canción Caminos de Guanajuato, de José Alfredo Jiménez, estaría relacionada con uno de los episodios más dolorosos de su vida: la muerte de su hermano Ignacio Jiménez. Detrás de aquella referencia habría una historia de duelo, tristeza y una promesa cumplida: dedicarle una canción a su hermano fallecido.

Para comprender por qué Salamanca ocupa un lugar tan especial en esta composición, es necesario remontarse a 1953, tres años después de la inauguración de la Refinería de Salamanca.

Por aquellos años, la familia de José Alfredo Jiménez, que ya había probado suerte en la Ciudad de México, regresó a Dolores Hidalgo, donde las oportunidades de trabajo eran escasas. En contraste, la cercana ciudad de Salamanca experimentaba una creciente demanda de trabajadores para operar las modernas instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Fue así como Ignacio y Víctor Jiménez Sandoval, hermanos del compositor, se trasladaron junto con su madre a Salamanca, donde se establecieron y comenzaron a trabajar en la refinería.

José Alfredo, por su parte, decidió permanecer en la Ciudad de México, donde comenzaba a ganar reconocimiento como cantante y compositor.

La muerte de Ignacio Jiménez y el origen de la canción

En 1955 ocurrió la tragedia que, según diversos relatos, inspiraría una de las composiciones más emblemáticas de José Alfredo Jiménez.

Una de las versiones señala que Ignacio sufrió una congestión alimenticia mientras se encontraba en Salamanca. De acuerdo con algunas narraciones sobre la vida del compositor, no habría recibido la atención médica adecuada en esa ciudad, por lo que fue trasladado a la Ciudad de México, donde finalmente falleció.

Sobre el momento en que nació Caminos de Guanajuato también existen distintas versiones. Algunas sostienen que José Alfredo comenzó a escribirla mientras su hermano permanecía hospitalizado; otras aseguran que la inspiración llegó durante el funeral.

Según estos relatos, la pérdida de Ignacio habría dejado una profunda huella en el compositor, quien transformó aquel dolor en una canción que comienza con una de las frases más conocidas de la música mexicana.

Pero es la referencia a Salamanca la que adquiere un significado particularmente doloroso. En la canción, José Alfredo expresa su deseo de evitar esa ciudad porque le despierta recuerdos que preferiría no revivir.

La letra lo resume en una frase que se ha quedado grabada en la memoria de generaciones de guanajuatenses:

“No pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo”.

En los versos que acompañan esta expresión, el compositor pide continuar el camino por otras veredas para evitar pasar por la ciudad.

Estas palabras adquieren un significado especial al relacionarlas con la muerte de Ignacio Jiménez. Según los relatos sobre el origen de la composición, Salamanca no representaba únicamente un lugar dentro del recorrido, sino también el recuerdo de una pérdida familiar que habría marcado profundamente al cantante.

Otra versión sobre la muerte de su hermano

Existe, sin embargo, otra historia acerca de las circunstancias en las que falleció Ignacio Jiménez, conocido familiarmente como “Nacho”.

Según esta versión, Ignacio trabajaba en la refinería de Pemex en Salamanca y era aficionado a las apuestas en las peleas de gallos.

El relato sostiene que, durante una feria celebrada en el municipio, perdió una apuesta y se negó a pagarla, situación que habría provocado que fuera asesinado en el lugar.

Al enterarse de la muerte de su hermano, José Alfredo habría decidido rendirle homenaje mediante una composición cargada de sentimiento: Caminos de Guanajuato.

Aunque ambas versiones coinciden en relacionar la canción con la pérdida de Ignacio, difieren considerablemente en las circunstancias de su fallecimiento. Por ello, deben entenderse como relatos sobre la vida del compositor, sin que la información disponible permita confirmar cuál de ellos corresponde a los hechos.

Caminos de Guanajuato, una canción que despierta recuerdos

Caminos de Guanajuato es, sin duda, una de las canciones más reconocidas por los guanajuatenses. Su melodía y su letra son capaces de despertar emociones profundas, especialmente cuando se escucha al final de una fiesta o cuando quienes la cantan se encuentran lejos de su tierra.

Más que una simple descripción geográfica del estado, la composición hace referencia a un recorrido particular que comienza en León y termina en Dolores Hidalgo.

En ese trayecto, José Alfredo menciona distintas localidades, aunque deja fuera otras ciudades importantes, como Irapuato, Celaya y San Miguel de Allende, que podrían formar parte de rutas alternativas entre León y Dolores Hidalgo.

Sin embargo, Salamanca ocupa un lugar distinto dentro de la canción. Su mención no parece responder únicamente a una cuestión geográfica, sino a un recuerdo personal que, de acuerdo con las historias que rodean la composición, estaría relacionado con la muerte de Ignacio.

De esta manera, la presencia de Salamanca en Caminos de Guanajuato habría quedado ligada al duelo, a la tragedia familiar y a la promesa de dedicar una canción al hermano fallecido.

Una historia que, más allá de las diferentes versiones sobre su origen, aporta un significado especial a una de las obras más queridas de José Alfredo Jiménez y que continúa emocionando a quienes encuentran en ella un pedazo de su propia historia y de su tierra.