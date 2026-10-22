Aprueban reformas para promoción y protección de lactancia materna en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- Con el propósito de fortalecer la protección del derecho a la lactancia materna, el Congreso del Estado aprobó, por unanimidad de votos, reformas a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato para impulsar la coordinación institucional, la capacitación del personal de salud y la implementación de políticas públicas que favorezcan esta práctica en beneficio de las madres, las niñas y los niños.

Las modificaciones contemplan la creación del Consejo Estatal de Lactancia Materna, como un órgano de coordinación interinstitucional encargado de contribuir a la planeación, seguimiento, diagnóstico y evaluación de las políticas públicas en la materia, así como fortalecer la colaboración entre las autoridades y los sectores involucrados.

El Consejo tendrá entre sus atribuciones coadyuvar en la integración de las políticas estatales de lactancia materna; participar en la planeación, operación y evaluación del Programa Estatal de Lactancia Materna; promover campañas de difusión y generar mecanismos de coordinación entre dependencias estatales y municipales para ampliar el alcance de las acciones en la entidad.

También podrá proponer estudios, diagnósticos e intervenciones para dar seguimiento a las políticas públicas, establecer mecanismos de vigilancia del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y fortalecer la vigilancia de la alimentación infantil en la comunidad.

La reforma busca, igualmente, impulsar el reconocimiento de hospitales y unidades de salud como espacios amigos de la lactancia materna, a fin de promover condiciones adecuadas para su protección y apoyo.

En materia de formación, se establecen disposiciones para fortalecer la capacitación del personal de salud en prácticas basadas en evidencia científica para la protección, promoción y apoyo efectivo a la lactancia materna. También se contempla la participación de las instituciones educativas en la preparación de profesionales de la salud, así como la actualización de las habilidades teórico-prácticas del personal.

El Consejo Estatal de Lactancia Materna estará integrado por representantes de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, la Universidad de Guanajuato, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, entre otras instituciones y sectores relacionados con la salud y la lactancia.

También participarán representantes de colegios profesionales, redes de lactancia, instituciones privadas de salud, la comunidad médica y la sociedad civil, con el propósito de incorporar distintas perspectivas y fortalecer las acciones públicas en la materia.

El decreto establece que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Asimismo, dispone que la Secretaría de Salud convoque a la conformación del primer Consejo Estatal de Lactancia Materna dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor, y que el Ejecutivo estatal expida las adecuaciones reglamentarias correspondientes en ese mismo plazo.

La propuesta fue respaldada en tribuna por el morenista Antonio Chaurand Sorzano y el panista Víctor Manuel Zanella Huerta.