Dos ataques en la madrugada dejan un herido y un muerto en Irapuato

Las colonias Emiliano Zapata III y 24 de Diciembre fueron escenarios de agresiones armadas las primeras horas de este viernes, dejando dos víctimas masculinas

Redacción Notus23 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Dos ataques armados en Irapuato dejaron a un hombre sin vida y a otro más lesionado. La madrugada del viernes, en la colonia Emiliano Zapata III se reportaron varios disparos que terminaron con la muerte de una persona. En otro hecho en la colonia 24 de Diciembre, un herido fue trasladado a recibir atención médica.

Vecinos reportaron detonaciones en la calle Plan de Ayala de la colonia Emiliano Zapata III. Al acudir elementos de seguridad y paramédicos, confirmaron que un hombre de alrededor de 20 años yacía sin vida.

Una segunda agresión fue registrada en la calle Yurécuaro de la colonia 24 de Diciembre, en donde, al parecer, otro hombre había sido atacado a balazos. La víctima fue auxiliada y llevada a un hospital.

En ambos casos, la Fiscalía del estado realizó la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos.

Redacción Notus23 octubre, 2026

Redacción Notus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información