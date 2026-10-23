Dos ataques en la madrugada dejan un herido y un muerto en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Dos ataques armados en Irapuato dejaron a un hombre sin vida y a otro más lesionado. La madrugada del viernes, en la colonia Emiliano Zapata III se reportaron varios disparos que terminaron con la muerte de una persona. En otro hecho en la colonia 24 de Diciembre, un herido fue trasladado a recibir atención médica.

Vecinos reportaron detonaciones en la calle Plan de Ayala de la colonia Emiliano Zapata III. Al acudir elementos de seguridad y paramédicos, confirmaron que un hombre de alrededor de 20 años yacía sin vida.

Una segunda agresión fue registrada en la calle Yurécuaro de la colonia 24 de Diciembre, en donde, al parecer, otro hombre había sido atacado a balazos. La víctima fue auxiliada y llevada a un hospital.

En ambos casos, la Fiscalía del estado realizó la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos.