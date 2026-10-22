¿Qué piensan sobre la muerte? Entre el miedo, la fe y las tradiciones

Irapuato, Guanajuato.- Con la llegada del Día de Muertos, una de las tradiciones más representativas de México, también surgen reflexiones sobre el significado de la muerte, el temor a lo desconocido y las creencias acerca de lo que sucede después de la vida.

Periódico Notus salió a preguntar a ciudadanos qué representa para ellos la muerte y si acostumbran celebrar el Día de Muertos. Las respuestas mostraron diferentes maneras de comprender un acontecimiento inevitable, así como distintas formas de vivir esta tradición.

La muerte como un paso hacia la vida espiritual

Para Martín Murillo, la muerte no representa necesariamente el final de la existencia, sino una transición hacia otra forma de vida.

“Un paso que se da de la vida terrenal a una vida espiritual, el traspaso de lo material a lo espiritual”, expresó.

Aunque su percepción está relacionada con la continuidad espiritual después de la muerte, comentó que no acostumbra celebrar el Día de Muertos.

Entre la creencia en otra vida y el miedo a morir

Samanta considera que la muerte es una etapa por la que todas las personas tendrán que pasar. Sin embargo, reconoció que pensar en ella también le provoca temor.

“Una etapa a la cual vamos a llegar, no creo que el camino acaba aquí, es otra vida, pero sí le temo”, compartió.

A diferencia de Martín, Samanta sí participa en las celebraciones del Día de Muertos. Entre sus costumbres se encuentran colocar un altar y visitar el panteón para recordar a sus seres queridos fallecidos.

La muerte no distingue edades

Por su parte, Concepción Olvera considera que la muerte forma parte del ciclo natural de la vida y que puede presentarse en cualquier momento, sin importar la edad.

“Es un proceso que todos debemos de seguir, chicos, grandes, no hay edades para ella”, señaló.

Concepción aseguró que no le teme a la muerte, pues considera que tarde o temprano llega y que nadie puede escapar de ella.

En su familia, el Día de Muertos se mantiene como una tradición mediante la elaboración de altares y la colocación de ofrendas.

Diferentes creencias, una misma reflexión

Aunque las opiniones de los entrevistados son distintas, coinciden en reconocer la muerte como una realidad inevitable.

Para algunos representa el tránsito hacia una existencia espiritual; para otros, una etapa que genera incertidumbre o temor. También hay quienes la aceptan como parte natural de la vida.

Las celebraciones del Día de Muertos permiten que muchas familias mantengan presentes a quienes han fallecido mediante altares, ofrendas y visitas a los panteones, mientras otras personas prefieren recordar a sus seres queridos sin participar en estas costumbres.

Ante la cercanía de esta celebración, Periódico Notus abre la pregunta a sus lectores:

Y tú, ¿qué opinas de la muerte? ¿Le tienes miedo o la consideras parte natural de la vida?