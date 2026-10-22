Irapuato: dan casi 8 años de cárcel a hombre por robo a negocios de Torres Landa

Juan José fue condenado por múltiples atracos que afectaron a un verificentro y un negocio de venta de carne

Redacción Notus22 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Mediante un procedimiento abreviado, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo una sentencia de 7 años y 10 meses de prisión contra JUAN JOSÉ “N”, tras demostrarse su responsabilidad en al menos seis robos que afectaron a un verificentro y a un negocio de venta de carne en Irapuato.

Los atracos se perpetraron en distintas fechas, entre el 15 de diciembre de 2024 y el 10 de mayo de 2025, y todos tuvieron lugar en establecimientos comerciales ubicados sobre la avenida Juan José Torres Landa.

De acuerdo a los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, el sentenciado ingresó en cuatro ocasiones al negocio de Carnes, entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, para sustraer dinero en efectivo y diversos objetos. Entre los hechos investigados se encuentra el ocurrido el 12 de enero de 2025, cuando ingresó al establecimiento tras cruzar las bardas perimetrales y sustrajo dinero en efectivo y objetos; posteriormente, el 8 de febrero, se apoderó de más dinero y un teléfono celular.

El 23 de febrero dañó el cristal blindado de la caja de cobro e inutilizó parte de la tubería de cobre de las cámaras de refrigeración para llevarse varios tramos; finalmente, el 10 de mayo ingresó nuevamente y sustrajo una bocina y otro teléfono celular, propiedad de un empleado del establecimiento.

Asimismo, se le atribuyen hechos ocurridos en dos negocios dedicados a servicios de verificación vehicular y revisión físico-mecánica. El 15 de diciembre de 2024, el agresor ingresó a un verificentro ubicado en la avenida Juan José Torres Landa, donde sustrajo dos cajas metálicas que contenían dinero y documentos del establecimiento.

Posteriormente, el 11 de febrero de 2025, ingresó a un taller de revista físico-mecánica ubicado en la misma avenida, de donde sustrajo una caja metálica con dinero. Las investigaciones correspondientes permitieron documentar estos hechos y los bienes sustraídos, en perjuicio de los propietarios de los establecimientos y de sus trabajadores.

Antes de llegar a esta resolución jurídica, el Ministerio Público encabezó las investigaciones pertinentes y reunió las pruebas necesarias para sustentar la imputación. Esto permitió que JUAN JOSÉ “N” fuera previamente vinculado a proceso penal.

Finalmente, la labor de investigación y la actuación ministerial llevaron a la conclusión anticipada del caso mediante dicho mecanismo legal, dictándose la pena de cárcel por los diversos robos cometidos. Adicionalmente, el hoy sentenciado fue condenado al pago de multas y a la reparación del daño en favor de las víctimas, tal como lo requirió la representación social.

Redacción Notus22 octubre, 2026

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