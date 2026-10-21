Abasolo regulariza predios de la colonia Jardines de San Telmo

Abasolo, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de Abasolo continúa avanzando en las acciones para brindar certeza jurídica sobre el patrimonio de las familias abasolenses, mediante la regularización de la tenencia de la tierra.

En esta ocasión, concluyó el proceso de regularización de la colonia Jardines de San Telmo, un avance que comprende 33 lotes y beneficia directamente a 80 habitantes, quienes ahora podrán dar continuidad al proceso de escrituración y avanzar hacia la seguridad jurídica de sus propiedades.

El Gobierno Municipal, encabezado por el presidente municipal Job Gallardo, busca impulsar acciones que permitan a más familias de Abasolo regularizar sus terrenos y contar con las condiciones necesarias para consolidar su patrimonio.