Puebla llega al espacio: lanzan satélite para vigilar volcanes

México.- Con tecnología desarrollada por universitarios y profesores de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y en colaboración con instituciones de Japón, el país lanzó el satélite GXIBA-1 para vigilar al volcán Popocatépetl en el espacio. Este es el segundo nanosatélite mexicano lanzado desde la Estación Espacial Internacional, ubicada a 400 kilómetros de altura del planeta.

Con este logro, se podrá monitorear el estado de los volcanes activos de México GXIBA-1. El dispositivo ya había sido proyectado al espacio en octubre de 2025, sin embargo, este martes fue liberado de la estación mediante un brazo robótico.

El satélite representa el alcance de la ciencia y tecnología mexicana a nivel internacional y fue designado así, representando el concepto de ‘universo’, ya que su nombre viene de un vocablo zapoteco.

Cabe señalar que la universidad ya había tenido éxito con AztechSat-1, un satélite diseñado para establecer comunicación con la constelación Globalstar, una red de satélites cuyo alcance es mundial.