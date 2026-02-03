“Arranca” semestre 2026 el CBTis 171 de Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- Con un acto cívico realizado en las instalaciones del CBTis 171 de Abasolo, se llevó a cabo el inicio oficial del semestre escolar enero–julio 2026, marcando el comienzo de una nueva etapa académica para la comunidad estudiantil.

Durante la ceremonia, el Presidente Municipal, Job Gallardo, realizó la declaratoria inaugural del nuevo semestre, dirigiendo un mensaje de bienvenida a las y los estudiantes, así como al personal docente y administrativo, a quienes deseó un periodo lleno de aprendizaje, disciplina y crecimiento personal.

Como parte del evento, se realizó la entrega de reconocimientos a estudiantes destacados en las disciplinas de poesía y danza, resaltando el talento, la expresión artística y el compromiso cultural que también forman parte de la formación integral de la juventud.

Este inicio de semestre reafirma la importancia de la educación media superior en el desarrollo de Abasolo, así como el respaldo del Gobierno Municipal para seguir acompañando a las instituciones educativas y a las y los jóvenes en su preparación académica y humana.