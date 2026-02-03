Buscan a Madisson de 2 años y a Emmanuel de 8 en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- Este 2 de febrero se emitieron dos fichas de búsqueda por Madisson de 2 años y Emmanuel de 8 años. La pequeña fue vista por última vez en Guanajuato capital en compañía de su madre, mientras que el niño se perdió en Salvatierra.

Madisson Aytana Albineda llevaba un pants y tenis rosas cuando se le perdió el rastro, tiene el cabello lacio y negro, además de ojos alargados color café oscuro. La menor pesa alrededor de 30 kilogramos, según la alerta, y su seña particular es un lunar tipo mancha blanca debajo del ojo derecho.

Emmanuel Espinoza Martínez vestía una playera verde, un short y unas sandalias negras. Entre sus características más importantes está su cabello corto, lacio y negro, sus ojos redondos y cafés, su estatura de 1.30 metros y su peso de 33 kilogramos. Él tiene una cicatriz en un brazo.

Cualquier información para regresarlos a salvo a sus hogares será recibida por la Fiscalía.