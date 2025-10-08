Abasolo y Fundación Chispitas de la Felicidad se unen en beneficio de mujeres con cáncer

Abasolo, Guanajuato.- Con el objetivo de establecer lazos para la realización de acciones en beneficio de las mujeres con cáncer, pelucas oncológicas, acompañamiento psicológico, y realizaciones de campañas sociales se llevó a cabo la firma del convenio entre el municipio de Abasolo y la Fundación Chispitas de Felicidad.

El evento contó con la presencia contó con la presencia del Presidente Municipal, Job Gallardo; la Presidenta del DIF Abasolo, Natalia Gallardo; la Directora del Instituto Municipal de Abasolo para las Mujeres (IMAM), Rosa Martha Gaona Gallardo; la Presidenta de la Fundación Chispitas de Felicidad, Leticia González Morales; el Secretario de la fundación; Fernando Segundo González, así como personal directivo del ayuntamiento.

Durante su intervención, la Presidenta de la Fundación expresó su agradecimiento hacia el Presidente Municipal por sumarse a esta iniciativa de recolección de tapitas de plástico de la cual se obtiene un recurso económico para la confección de las pelucas oncológicas y a su vez el material de reciclaje se utiliza para las prótesis mamarias.

Por su parte, el Presidente Municipal invitó a los abasolenses a contribuir en la donación de tapitas para ayudar a las personas en situación vulnerable, del mismo modo destacó que en este mes de sensibilización sobre el cáncer de mama es importante crear conciencia en la población sobre estas enfermedades y dar acompañamiento a todas las personas que padecen alguna discapacidad.