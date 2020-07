Protestan Ferrocarrileros por no brindarles medidas de protección ante el Coronavirus

Irapuato, Guanajuato.- Se manifiestan trabajadores de FERROMEX por falta de medidas de protección al Coronavirus; los trabajadores mencionan que no les han brindado las medidas indispensables para el cuidado de la salud por lo que se sienten expuestos a enfermarse.

En esta manifestación los directivos de Ferromex entregaron un pliego petitorio exigiendo sus derechos a la salud en el que se especifica están incumpliendo medidas sanitarias.

Otra petición de los manifestantes incluida en este documento es la revisión de contratos colectivos que desde el mes de febrero que no se ha hecho.

En el paro de labores, personal de la sección once del sindicato de Ferrocarrileros no se está llevando a cabo la sana distancia entre los mismos que protestan por la no protección en el área de la salud al exponerlos al contagio del Covid-19, situación que los contradice durante su huelga.

En la colonia el ranchito afuera de las instalaciones de Ferromex, estarán por unas horas más los manifestantes antes de regresar nuevamente a su sitio de trabajo.